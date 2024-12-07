Karabağlar'da Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Güncel

(İZMİR)- Karabağlar'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor. İhsan Alyanak Mahallesi 5003 Sokak'ta sürdürülen doğal gaz döşeme çalışmalarını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal ile birlikte sahada vatandaşlarla da görüşen Kınay, İZMİRGAZ iş birliğiyle yürütülen projelerin Karabağlar'ın birçok noktasına yayılacağını söyledi.

Doğal gaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarada bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "İZMİRGAZ yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyiz ve bu projeyi planlanandan bir yıl önceye çektik. 2025 yılına girdiğimizde çalışmalar daha da hızlanacak ve Karabağlar genelinde doğal gaza erişim artacak. Seçim döneminde bu konuyu sıkça konuşmuştuk. Doğal gaz herkesin hakkı. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için İZMİRGAZ ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu başlangıç, daha büyük projelerin habercisi. Haftaya İhsan Alyanak Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlanacak ve ardından Peker Mahallesi'nde 5092 Sokak No: 1-13 arasında çalışmalar başlayacak" dedi.

Mahalle halkı çok mutlu

Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal, Başkan Kınay'a teşekkür ederek doğal gazın mahalle sakinleri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Muhtar Baysal "Bu bizim için adeta bir yılbaşı hediyesi oldu. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallelimiz uzun zamandır doğalgaz bekliyordu, başka bir talepleri yoktu. Şimdi bu hizmetle büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok değerli" diye konuştu.