Karabağlar'da Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabağlar'da Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Karabağlar'da İhsan Alyanak Mahallesi'nde yapılan doğal gaz döşeme çalışmalarını inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, projelerin 2025 yılına kadar hızlanarak devam edeceğini açıkladı. Mahalle halkının memnuniyeti dikkat çekti.

07.12.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Karabağlar'da doğal gaz çalışmaları devam ediyor. İhsan Alyanak Mahallesi 5003 Sokak'ta sürdürülen doğal gaz döşeme çalışmalarını Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal ile birlikte sahada vatandaşlarla da görüşen Kınay, İZMİRGAZ iş birliğiyle yürütülen projelerin Karabağlar'ın birçok noktasına yayılacağını söyledi.

Doğal gaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarada bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "İZMİRGAZ yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyiz ve bu projeyi planlanandan bir yıl önceye çektik. 2025 yılına girdiğimizde çalışmalar daha da hızlanacak ve Karabağlar genelinde doğal gaza erişim artacak. Seçim döneminde bu konuyu sıkça konuşmuştuk. Doğal gaz herkesin hakkı. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için İZMİRGAZ ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Bu başlangıç, daha büyük projelerin habercisi. Haftaya İhsan Alyanak Mahallesi'ndeki çalışmalar tamamlanacak ve ardından Peker Mahallesi'nde 5092 Sokak No: 1-13 arasında çalışmalar başlayacak" dedi.

Mahalle halkı çok mutlu

Mahalle Muhtarı Bedrettin Baysal, Başkan Kınay'a teşekkür ederek doğal gazın mahalle sakinleri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Muhtar Baysal "Bu bizim için adeta bir yılbaşı hediyesi oldu. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Mahallelimiz uzun zamandır doğalgaz bekliyordu, başka bir talepleri yoktu. Şimdi bu hizmetle büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Başkanımızın yanımızda olduğunu bilmek bizim için çok değerli" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İhsan Alyanak, Karabağlar, Ekonomi, Güncel, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabağlar'da Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Karabağlar'da Doğal Gaz Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.