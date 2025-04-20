Karabağlar'da İstihdam Günleri Başarıyla Tamamlandı

(İZMİR) - Karabağlar Belediyesinin, iş arayanlarla işçi arayanları bir araya getirdiği İstihdam Günleri sona erdi.

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'ndaki İstihdam Günleri'nde iş arayanlar ile farklı sektörlerden 30'un üzerinde firmanın temsilcisi birebir görüşme fırsatı buldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da etkinlik boyunca firmaların stantlarını ziyaret ederek yetkililerle görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi olarak işsizlikle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kınay, 25 Mayıs 2024'te açtıkları Bölgesel İstihdam Ofisi sayesinde 11 ayda bin 100 kişiye iş imkanı sağladıklarını ifade ederek, "İstihdam, kentimizdeki en önemli sorunlarının başında geliyor. Biz de bu sorunu çözmek için hem firmaları hem de iş arayanları aynı çatı altında buluşturarak bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra da halkımıza umut olacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.