Karabağlar'da Kaldırım ve Yol İşgalleri İçin Denetim Yapıldı - Son Dakika
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Karabağlar'da Kaldırım ve Yol İşgalleri İçin Denetim Yapıldı

Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetim gerçekleştirerek kaçak işgallere cezai işlemler uyguladı. Belediye Başkanı Kınay, kamusal alanların korunmasının önemine değindi.

21.01.2025 11:26  Güncelleme: 12:30
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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kaldırım ve yol işgallerine karşı kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların kaldırımları ve yolları rahat bir şekilde kullanabilmesi için düzenlenen denetimlerde, Eski İzmir Caddesi'nde kaldırım ve yol işgali yapan esnaf ve işletmeler mercek altına alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kaldırım işgali yapan iş yerlerine ve seyyar satıcılara Kabahatler Kanunu çerçevesinde Karabağlar Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulanırken, yolları işgal eden işletmelere ise İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri cezai yaptırımda bulundu. Karabağlar Belediyesi ekiplerince, denetimlerin ilçenin tüm noktalarında aralıksız şekilde sürdürüleceği bildirilirken, işletmelerin bu konuda daha duyarlı olması konusunda dikkatli olmaları istendi.

"Vatandaşların hakkını korumaya devam edeceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, denetimlerin düzenli bir kent yaşamı ve vatandaş haklarının korunması için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kaldırımlar ve yollar, kamusal alanlardır. Bu alanların işgal edilmesi, hem kamu düzenine hem de vatandaşlarımızın haklarına ciddi bir ihlaldir. Vatandaşlarımızın rahatça yürüyebileceği alanlar sağlamak, özellikle bebek arabası kullanan ailelerimiz ve engelli bireylerimizin güvenle hareket edebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Zabıta ekiplerimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerimizle birlikte bu tür işgallere karşı uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da Kaldırım ve Yol İşgalleri İçin Denetim Yapıldı - Son Dakika

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