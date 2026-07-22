Karabağlar'da Motosikletliye Saldırıya Ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte motosikletliye saldıran otomobil sürücüsüne 180 bin lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı.

Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya platformlarında Karabağlar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün motosikletliye saldırdığına ilişkin görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen otomobil sürücüsü Y.Y'ye (58) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 180 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Y.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilinden inen sürücünün motosiklet sürücüsüne saldırarak onu düşürdüğü ve vatandaşların müdahale ettiği anlar kaydedildi.