Karabağlar'da Patlayan Su Borusu 10 Gündür Tamir Edilmiyor

İzmir'in Karabağlar ilçesinde patlayan su borusunun yaklaşık 10 gündür yapılmadığını iddia eden mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, İhsan Alyanak Mahallesi'ndeki içme suyu borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Mahalle sakinleri bunun üzerine durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 10 gündür suyun boşa aktığını öne süren mahalle sakinleri, sorunun çözülmesini istedi.

Yüksel Bingöl, günlerdir tamir edilmeyen boru nedeniyle suyun komşusunun evine girdiğini ifade ederek, "Defalarca söylememize rağmen ilgilenen yok. Şu sıcaklarda suyun ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Lütfen birisi bununla ilgilensin." diye konuştu.