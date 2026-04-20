Karabağlar'da Yangın: 10 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabağlar'da Yangın: 10 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

20.04.2026 00:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Karabağlar'da bir evde çıkan yangında 10 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu bulundu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yangın çıkan evde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün, Limontepe Mahallesi'nde silahla ev basıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Evde yangın çıktığını gören ekipler, olay yerinden dışarı çıkan 7 şüphelinin bölgeden ayrılmasına izin vermedi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından evde ve bitişiğindeki diğer evde arama yapan polis, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 926 uyuşturucu ecza, 3 fişek ve 1 kovan ele geçirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde, evden çıkan 7 şüpheli ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Karabağlar, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 00:11:30. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.