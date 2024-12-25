Karabağlar\'da Yılbaşı Panayırı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

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(İZMİR) - Karabağlar Belediyesi'nin, kadınların el emeğiyle hazırladığı hediyelik eşyaların satışa sunulduğu "Yılbaşı Panayırı" 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Karabağlar Belediyesi'nin kadınların hazırladığı el emeği hediyelik eşyaların satışa sunulduğu "Yılbaşı Panayırı" kapılarını açtı. 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'nda kurulan ve Pazar gününe kadar devam edecek panayırda, 203 stant ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlik; sahne ve DJ performansları, çocuk atölyeleri, oyun alanları ve maskotlarla renklendi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Her gün 12.00-21.00 saatleri arasında açık olan panayır, 29 Aralık'a kadar birbirinden farklı aktivitelerle sürecek. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri konserler, DJ performansları ve müzik dinletileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatmaya devam edecek

"Birlikte olalım, güçlenelim"

Panayırın ilk gününde tüm stantları gezerek kadın üreticilerle bir araya gelen Başkan Kınay, ürünleri yakından inceleyerek kadınlarla sohbet etti. Karabağlar'da el emeğini ve üretimi desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kınay, "Karabağlar bizim ailemiz ve bu ailemizle birlikte olmaktan mutluyuz. Gelin, pazar gününe kadar 12.00-21.00 saatleri arasında düzenlediğimiz bu güzel panayırda buluşalım. Karabağlar'ın kadınlarının emeğini, gücünü ve dayanışmasını hep birlikte burada yaşayalım. Sizleri de sevdikleriniz için bu emeklerden küçük hediyeler seçmeye, birlikte keyifli anlar geçirmeye davet ediyorum. Birlikte olalım, güçlenelim ve yeni yıla güzel bir başlangıç yapalım. Şimdiden iyi yıllar diliyorum" diye konuştu.

Panayır programı kapsamında özel etkinlikler (100.Yıl Uğur Mumcu Parkı) şöyle:

27 Aralık Cuma, saat 20.00: NO409 konseri

28 Aralık Cumartesi, saat 20.00: DJ Emre Geh ile "2025'in Ritmi"

29 Aralık Pazar, saat 20.00: Şef Cihan Önder yönetiminde "Yeni Yıl Konseri"