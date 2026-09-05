Karabağlar'da zabıtanın 200. yılı kutlandı; Başkan Kınay emekli personele teşekkür etti - Son Dakika
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Karabağlar'da zabıtanın 200. yılı kutlandı; Başkan Kınay emekli personele teşekkür etti

Karabağlar\'da zabıtanın 200. yılı kutlandı; Başkan Kınay emekli personele teşekkür etti
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Karabağlar Belediyesi'nde Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı düzenlenen programla kutlandı. Belediye Başkanı Helil Kınay, uzun yıllar görev yapan 4 emekli personele teşekkür ederek birlik ve dayanışma mesajı verdi.

(İZMİR) - Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı Karabağlar Belediyesi'nde düzenlenen programla kutlandı. İki asırlık geçmişe sahip teşkilatın büyük bir emek ve özveriyle bu güne geldiğini belirten Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Müdürlüğü'nde uzun yıllar emek verdikten sonra emekliye ayrılan 4 personel ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200. yılı dolayısıyla zabıta personeniyle pastası kesti, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Zabıta teşkilatı personelinin denetimden saha uygulamalarına kadar önemli ve zorlu bir sorumluluk üstlendiğini belirten Başkan Kınay, iki asırlık geçmişe sahip teşkilatta çalışma koşulları ve yasal haklar konusunda giderilmesi gereken eksiklikler bulunduğuna dikkati çekti. Emekliye ayrılanlara "Emekten emekli olunmuyor" diyen Başkan Kınay, "Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Emekliye ayrılan arkadaşlarımıza da güzel bir hayat diliyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte deneyim ve birikim, gençleşme ve yenilenme buluştu. Enerjimiz de yükseldi. Karabağlar için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Zabıta Müdürü Özkan Gözcü ise yaptığı konuşmada geçmişten bugüne zabıta teşkilatına katkı sunan ve bu mesleğe emek veren herkese teşekkür ederek ekibe yeni katılan çalışanlarla birlikte Karabağlar'a daha güçlü hizmet vereceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karabağlar'da zabıtanın 200. yılı kutlandı; Başkan Kınay emekli personele teşekkür etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabağlar'da zabıtanın 200. yılı kutlandı; Başkan Kınay emekli personele teşekkür etti - Son Dakika
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