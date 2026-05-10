Karabat: Ekonomi Faiz Girdabında Sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabat: Ekonomi Faiz Girdabında Sıkıştı

10.05.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karabat, vergi artışına rağmen ekonomide rahatlama olmadığını ve borçlanmanın sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, vergi gelirlerindeki "korkunç artışa rağmen" ekonomide rahatlama yaşanmadığını belirterek, "Vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama ekonomi rahatlamıyor. Çünkü kaynaklar üretime değil, faiz girdabına akıyor" eleştirisinde bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabındaki "Şimşek Sarmalı" başlıklı paylaşımında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Karabat, yılın dört ayında bütçeden faize ödenen tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1 trilyon 115 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Yıl sonu için öngörülen 2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin mevcut tabloyla birlikte en az 3,5 trilyon liraya çıkabileceğini ifade eden Karabat, "Vergiler artıyor ama borç bitmiyor. Bunun adı bütçe değil, faiz ekonomisidir" ifadelerini kullandı.

"DEVLET FAİZ HARİÇ FAZLA VERİYOR AMA AÇIK KAPANMIYOR"

Karabat paylaşımında, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçenin dört ayda yaklaşık 258 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, devletin aslında harcadığından fazla vergi topladığını ancak bu kaynağın faiz yükünü karşılamaya yetmediğini, faiz ödemeleri devreye girdiğinde bütçenin 850 milyar liranın üzerinde nakit açığı verdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üç ay için planladığı iç borçlanma takvimine de değinen Karabat, mayıs ayında 381,7 milyar lira, haziranda 561,9 milyar lira ve temmuzda 709,7 milyar lira olmak üzere toplam 1,65 trilyon liralık iç borçlanma yapılacağını belirtti.

Aynı dönemde iç borç ödemesinin ise yaklaşık 1,5 trilyon lirada kaldığını ifade eden Karabat, "Vadesi gelen borçtan daha fazla borçlanılıyor. Aradaki fark faiz ödemelerine ve bütçe giderlerine aktarılıyor" bilgisini verdi.

"VATANDAŞTAN DAHA FAZLA VERGİ TOPLANIYOR"

Vergi gelirlerindeki "korkunç artışa rağmen" ekonomide rahatlama yaşanmadığını belirten Karabat, yılın dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 5,3 trilyon liraya çıktığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Karabat, "Vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama ekonomi rahatlamıyor. Çünkü kaynaklar üretime değil, faiz girdabına akıyor" eleştirisini yaptı.

Karabat paylaşımının sonunda, Türkiye'nin sıcak para ve borçlanma politikaları yerine üretime, hukuka ve güven veren bir ekonomik düzene ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabat: Ekonomi Faiz Girdabında Sıkıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:59
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 11:23:13. #7.13#
SON DAKİKA: Karabat: Ekonomi Faiz Girdabında Sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.