Karabat: Ekonomi Faiz Girdabında Sıkıştı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, vergi gelirlerindeki "korkunç artışa rağmen" ekonomide rahatlama yaşanmadığını belirterek, "Vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama ekonomi rahatlamıyor. Çünkü kaynaklar üretime değil, faiz girdabına akıyor" eleştirisinde bulundu.

Karabat, sosyal medya hesabındaki "Şimşek Sarmalı" başlıklı paylaşımında ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Karabat, yılın dört ayında bütçeden faize ödenen tutarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 1 trilyon 115 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Yıl sonu için öngörülen 2,7 trilyon liralık faiz ödemesinin mevcut tabloyla birlikte en az 3,5 trilyon liraya çıkabileceğini ifade eden Karabat, "Vergiler artıyor ama borç bitmiyor. Bunun adı bütçe değil, faiz ekonomisidir" ifadelerini kullandı.

"DEVLET FAİZ HARİÇ FAZLA VERİYOR AMA AÇIK KAPANMIYOR"

Karabat paylaşımında, faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçenin dört ayda yaklaşık 258 milyar lira fazla verdiğine dikkati çekerek, devletin aslında harcadığından fazla vergi topladığını ancak bu kaynağın faiz yükünü karşılamaya yetmediğini, faiz ödemeleri devreye girdiğinde bütçenin 850 milyar liranın üzerinde nakit açığı verdiğini kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üç ay için planladığı iç borçlanma takvimine de değinen Karabat, mayıs ayında 381,7 milyar lira, haziranda 561,9 milyar lira ve temmuzda 709,7 milyar lira olmak üzere toplam 1,65 trilyon liralık iç borçlanma yapılacağını belirtti.

Aynı dönemde iç borç ödemesinin ise yaklaşık 1,5 trilyon lirada kaldığını ifade eden Karabat, "Vadesi gelen borçtan daha fazla borçlanılıyor. Aradaki fark faiz ödemelerine ve bütçe giderlerine aktarılıyor" bilgisini verdi.

"VATANDAŞTAN DAHA FAZLA VERGİ TOPLANIYOR"

Vergi gelirlerindeki "korkunç artışa rağmen" ekonomide rahatlama yaşanmadığını belirten Karabat, yılın dört ayında bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak 5,3 trilyon liraya çıktığını kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alan Karabat, "Vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama ekonomi rahatlamıyor. Çünkü kaynaklar üretime değil, faiz girdabına akıyor" eleştirisini yaptı.

Karabat paylaşımının sonunda, Türkiye'nin sıcak para ve borçlanma politikaları yerine üretime, hukuka ve güven veren bir ekonomik düzene ihtiyaç duyduğunu vurguladı.