Karabük-Bartın Yolunda Yoğun Sis

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Karabük- Bartın kara yolu sisle kaplandı

KARABÜK - Karabük-Bartın kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Karabük'te sis etkisini gösteriyor. Karabük - Bartın kara yolunda sis nedeniyle sürücüler yolculuk yapmakta zorlanıyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerliyor.