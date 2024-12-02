Karabük- Bartın kara yolu sisle kaplandı
KARABÜK - Karabük-Bartın kara yolunda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Hava sıcaklıklarının düştüğü Karabük'te sis etkisini gösteriyor. Karabük - Bartın kara yolunda sis nedeniyle sürücüler yolculuk yapmakta zorlanıyor. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü bölgede sürücüler hızlarını düşürerek dikkatli ilerliyor.
Son Dakika › Güncel › Karabük-Bartın Yolunda Yoğun Sis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?