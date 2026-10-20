Karabük Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Karabük Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü

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Karabük-Ankara kara yolunun Eskipazar kesiminde saat 12.30 sıralarında, A.K.'nin kullandığı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle bir evin bahçesine devrildi. Araçtaki 59 yaşındaki eşi Şaziye Kaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Yaralanan 64 yaşındaki sürücü tedavi altına alındı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskipazar’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kazada araçta bulunan karı-koca yaralandı, kadın kurtarılamadı.

<a class='keyword-sd' href='/karabuk/' title='Karabük'>Karabük</a> Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü

EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Karabük-Ankara kara yolunun Mermer Mahallesi mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü A.K. ile eşi Şaziye Kaya yaralandı.

Karabük Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü

ŞAZİYE KAYA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. A.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karabük Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü
Kaynak: DHA
Eskipazar Devlet HastanesiTrafik KazalarıEskipazarKarabükGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • goksaluzuntas goksaluzuntas:
    60 yaş üstü araç kullanmak için genel sağlık raporu ibraz etmeleri zorunlu olmalıdır.! belki bu yaş üstü kazalarda en azından biraz azalma olabilir.! 0 0 Yanıtla
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