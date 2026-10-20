Karabük Eskipazar'da eşinin kullandığı araç devrildi, 59 yaşındaki kadın öldü

Eskipazar’da direksiyon hakimiyeti kaybedilen hafif ticari araç, yol kenarındaki bir evin bahçesine devrildi. Kazada araçta bulunan karı-koca yaralandı, kadın kurtarılamadı.

EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Karabük-Ankara kara yolunun Mermer Mahallesi mevkisinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki 41 AIS 937 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü A.K. ile eşi Şaziye Kaya yaralandı.

ŞAZİYE KAYA KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. A.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Şaziye Kaya ise kaldırıldığı Eskipazar Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.