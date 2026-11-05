Karabük Safranbolu\'da İyilik Var projesi gençleri sıra gecesinde buluşturdu

Karabük'te, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması, bireylerin ve kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" projesi kapsamında sıra gecesi düzenlendi.

Safranbolu ilçesinde Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünden hizmet alan gençler için Safranbolu Gençlik Merkezi'nde sıra gecesi düzenlendi.

"Lo Majör" müzik ekibi ve kentte yaşayan Adıyamanlıların destekleriyle gerçekleştirilen programda gençler, Anadolu kültürünü, türkülerini ve sıra gecesi atmosferini tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikte türküler ve müzikler eşliğinde eğlenen gençler, çiğ köfte yoğurma etkinliğiyle de keyifli anlar yaşadı.

Programa, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürvekili Nurten Danışman, Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Yasin Eren ve Hasan Doğan Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Recep Karakaş katıldı.