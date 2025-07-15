Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları - Son Dakika
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Karabük'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajları

15.07.2025 15:39
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Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, 15 Temmuz'un FETÖ ihanetinin en karanlık yüzüne karşı, imanın ve direnişin en berrak cevabının verildiği, her sokağın cepheye, her meydanın kaleye dönüştüğü kutlu bir diriliş gecesi olduğunu belirtti.

O gece Anadolu'nun her karış toprağının yüreklerde tutuşan vatan ateşiyle birer cepheye, milletin haykırışıyla birer zafer meydanına dönüştüğünü anlatan Yavuz, "İşgalcilere direnen o büyük ruh Çanakkale'de siper kazmış, Sakarya'da istiklal demiş, Dumlupınar'da istikbali seçmiş ecdadımızın kanından ve imanından doğan aynı ruhtur. 15 Temmuz'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü bir an bile unutmayan cesur Türk milleti, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla, meydanlarda 'Özgürlüğün Adı Türkiye!' diye haykırarak millet iradesini bayraklaştırmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da 15 Temmuz'a ilişkin mesaj yayımladı.

Kaynak: AA

Mustafa Yavuz, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajları - Son Dakika

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