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Karabük'te 300 kınalı keklik doğaya bırakıldı

KARABÜK - Karabük'te Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri tarafından doğaya 300 kınalı keklik bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları çerçevesinde bazı illerde üretimi yapılan kınalı keklikler dönem dönem doğaya salınıyor. Karabük'te de bu çerçevede 300 kınalı keklik doğa ile buluşturuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube ekiplerinin yaptığı bu çalışma ile doğal alanda popülasyon artırılarak, biyolojik mücadele desteklenip ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlanıyor.