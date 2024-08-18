Karabük\'te 40 Hektarlık Orman Yangını Devam Ediyor

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40 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLUYOR

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün başlayan orman yangını 40 hektarlık alanda etkili olmaya devam ediyor. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı ve Karabük Valisi Mustafa Yavuz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, arazinin engebeli olması sebebiyle müdahalede çeşitli zorluklar yaşandığını belirterek, "Aslında rüzgarın etkisini yitirdiği saatlerde kısmen yavaşladı ama rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden hareketlendi. Özellikle yangının engebeli, sarp bir arazide olması nedeniyle müdahalede çeşitli zorluklar yaşıyoruz. Karadan müdahalenin yanı sıra aynı zamanda bugün havanın ışımasıyla birlikte iki helikopterimiz yangına gün boyunca müdahale ettiler. Hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Tek sevindirici taraf. Dün de söylemiştim. Yakın bir yerleşim yerimizin olmaması. Bu saate kadar herhangi bir cana zararın gelmemesi bu anlamda işin sevindirici tarafı ama diğer taraftan tabii akciğerlerimiz olan, yeşil vatanımız olan ormanlarımızın da zarar görmesi bizleri üzüyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı da Orman Gelen Müdürlüğü teşkilatı ve AFAD teşkilatının tüm imkanlarını yangın bölgesine sevk ettiklerini belirtti.