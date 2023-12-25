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Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi

Karabük'te aynı aileden 5 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İşten dönen Emir Albayrak, eve girdiğinde ailesini baygın halde buldu ve yardım istedi. Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile fertleri tedavi altına alındı.

25.12.2023 - 12:04,  Güncelleme: 12:08
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KARABÜK'te, aynı aileden 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle Nizam-ı Cedit Caddesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İşten dönen Emir Albayrak, kapıyı açan olmayınca kırarak eve girdi. Anne, baba, kardeşleri ve anneannesinden oluşan aile fertlerini baygın halde bulan Albayrak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin sobadan sızan gazdan etkilendikleri tespit edilen Harun Berat Albayrak (17), Hasan Albayrak (52), Hacer Albayrak (50), Meriç Albayrak (21) ve Hanife Durak (69) ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Karabük\'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Karabük'te 5 kişi sobadan sızan gazdan etkilendi - Son Dakika
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