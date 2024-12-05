Karabük'te 736 Yeni Konut Projesi - Son Dakika
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Karabük'te 736 Yeni Konut Projesi

TOKİ, 2025'te Karabük'te 736 yeni konut inşa edecek, ihale süreçleri başlamak üzere.

05.12.2024 19:46
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, TOKİ tarafından 2025'te Safranbolu, Eskipazar, Yenice, Yortan ve Eflani'de 736 yeni konutun daha yapımına başlanacağını bildirdi.

Şahin ve Keskinkılıç, yaptıkları ortak açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ'nin yaptığı yatırımlarla bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmeye ve Karabük'ü modern şehir kimliğine kavuşturmaya devam ettiğini belirtti.

Milletvekilleri, gelecek yıl ocakta Safranbolu'da 196, nisanda Yortan'da 59, Eflani'de 63, mayısta Eskipazar'da 268 konut inşaatı için ihalelerin gerçekleştirileceğini belirterek, daha önce iki etap yapılan Yenice ilçesinde ise Özal Mahallesi'nde 24 afet konutu ve 150 konutluk 3. etap için yer tahsisinin yapıldığını, ihale tarihinin belirleneceğini bildirdi.

KARDEMİR'de emekli olan işçilerin yerine çocukları işe alınacak

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) emekliliği gelen işçilerin yerine alım şartlarını sağlayan çocuklarının yılbaşına kadar işe başlatılacağını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, daha önce de hayata geçirilen uygulamayla birçok üyenin evlatlarının KARDEMİR'de işbaşı yaptırılmasını sağladıklarını anımsattı.

Bir defaya mahsus yapılan uygulamanın devamı için Genel Başkan Yunus Değirmenci'nin uzun uğraş verdiğini, KARDEMİR yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç koordinesinde, Karabük Şubesi'nin öncülüğünde büyük başarı elde ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, fabrika yönetimiyle varılan anlaşma sonucunda emekliliği gelen işçilerin yerine işe alım şartlarını sağlayan çocuklarının yılbaşına kadar işe başlatılacağını ifade ederek, başvuruların 9 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'a kadar yapılması gerektiğini bildirdi.

Panelvanla çarpışan otomobilin duvardan düşme anı kamerada

Karabük'te panelvanla çarpışan otomobilin yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osman Zeki G. (54) idaresindeki 34 CCL 234 plakalı panelvan, 5000 Evler Köprüsü girişinde Kemal Ö. (34) yönetimindeki 78 SK 818 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyeri kırıp yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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