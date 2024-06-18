Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
J.T. idaresindeki 11 ASS 580 plakalı otomobil, Karabük- Ankara kara yolu Hamzalar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki A.T. (69), B.T. (64) ve A.T. (61) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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