Karabük'te Ramazan Bayramı öncesinde ulaşımda güvenliğin sağlanması ve aksama yaşanmaması için havadan ve karadan denetimler gerçekleştirildi.
Vali Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ile Karabük- Ankara kara yolundaki emniyet yol kontrol noktasını ziyaret etti.
Denetimlere de katılan Yavuz, seyahat eden sürücü ve yolculara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu, çocuklara kırmızı düdük hediye etti.
Yavuz, gazetecilere, bayram tatili dolayısıyla ülke genelinde ciddi trafik hareketliliğinin yaşandığını söyledi.
İstanbul yönünden Samsun istikametine gidenlerin kentte yoğunluk oluşturduğunu ifade eden Yavuz, "21 ili birbirine bağlayan Kemikli rampasında ve Kastamonu ile Bartın güzergahında ciddi trafik hareketliliği var. Emniyet ve jandarma teşkilatı olarak, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli tedbirleri aldık. Teşkilatlarımız 20'şer noktada kontrollerini ve denetimlerini havadan ve karadan yapıyorlar." dedi.
Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliği için sürekli görevlerinin başında olacaklarını vurgulayarak, her türlü tedbiri Valilik koordinesinde planladıklarını kaydetti.
Açıklamasının ardından Vali Mustafa Yavuz, Kastamonu kara yolundaki jandarma kontrol noktasında da denetim faaliyetine katıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Bayram Öncesi Ulaşımda Denetimler Yapıldı - Son Dakika
10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Demirkent TOKİ ilkokulundan 120 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyarete ederek polislere çiçek takdim etti. Öğrencilere emniyet binası gezdirilerek, polis araçlarının tanıtıldığı ve çeşitli hediyeler verildiği etkinlikte eğlenceli vakit geçirildi.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
Isparta'da park halindeki bir otomobil, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programda Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosfer oluşturuldu.
Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, çeyrek asırdır sürdürülen geleneksel iftar yemeği, bu yıl da gerçekleştirildi. Evci eski Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıyüce tarafından her yıl düzenlenen iftar yemeği, Evci köy konağında yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?