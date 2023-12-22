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Karabük Üniversitesi'nde Bebek Kütüphanesi Paneli Düzenlendi

Karabük'te "Bebek Kütüphanesi" paneli düzenlendi

Karabük Üniversitesi\'nde Bebek Kütüphanesi Paneli Düzenlendi
22.12.2023 - 13:26,
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Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde "Bebek Kütüphanesi: Gelişen Bebeklerimizle Sonsuz Keşiflere Yolculuk" paneli düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan panelde konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "bebek kütüphanesi" kavramının, ilk kez Karabük Üniversitesinde literatüre kazandırıldığını belirtti.

Yeni kavramlar geliştirmeye çok önem verdiklerini belirterek, "Dünyada kavram üretme noktasında, genelde batılı ülkelerin takip edildiğini gözlemliyoruz. Onların adlarıyla bu teorilerin, yaklaşımların anıldığını görüyoruz. Fakat biz de hem tarihimizden hem kültürümüzden hem medeniyetimizden esinlenerek, pek çok yeni kavram geliştirebiliriz, ortaya koyabiliriz, fikirler, yaklaşımlar, teoriler oluşturabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kırışık, paneldeki akademisyenlere Türkiye ve dünya literatürüne kazandırdıkları kavram için teşekkür ederek, "Gerçekten son derece önemli bir kavram. Bu güzel yaklaşımı ortaya koyan hocalarımıza teşekkür ediyorum, onları takdir ediyorum. İnşallah yeni kavramlarla, yeni buluşlarla, yeni sosyal modellerle bir arada olmayı arzu ediyorum." diye konuştu.

KBÜ Çocuk Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Öğretim Görevlisi Mücahit Yuvacı da "bebek kütüphanesi" kavramı hakkında panel düzenlediklerini kaydetti.

Bebek kütüphaneleriyle ilgili 5 yıl önce bir çalıştay gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yuvacı, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığıyla üniversitemizin ortak yürüttüğü bir çalıştaydı. Ülkemizde geçen süre zarfında, çocuk gelişimciler bebek kütüphanelerine atanmaya başladı. Bu alanda bir atılım ve bir çalışma alanı oluşturulmuş oldu. Bugün yapacağımız panelde, bunun derinleştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını, 'model olarak da neler yapabiliriz, çocuk gelişimciler bu alana daha fazla nasıl katkı sağlayabilir?' Ortak bir alan oluşturması sebebiyle, böyle bir panel düzenlemeye karar verdik."

Daha sonra moderatörlüğünü Prof. Dr. Şehnaz Ceylan'ın yaptığı panelde, çeşitli konular ele aldı.

Panel, konuşmaların ardından teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademik ve idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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Konferans, 15 Temmuz, Karabük, Bebek, Güncel, Son Dakika

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