Karabük'te çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
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Karabük'te çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu

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Karabük'te bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsüne para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

03.06.2024 22:46
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KARABÜK'te, bir çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Olay, dün Karabük- Safranbolu yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan 78 ABR 117 plakalı otomobilin bagajında bir erkek çocuğu gören diğer sürücüler, cep telefonuyla kayda aldı. Görüntüler, sosyal medyada yayılırken, polis, otomobilin sürücüsünün çocuğun annesi olduğunu tespit etti.

ŞAKA AMAÇLI BAGAJA GİRMİŞ

Polis, anne ve çocuğun ifadesini aldı. Babanın olay sırasında otomobilde olmadığı öğrenildi. Annenin ifadesinde olay sırasında düğüne gittiğini ve oğlunun otomobilin bagajında olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Çocuğun ise ailesinden habersiz şaka amaçlı bagaja bindiğini söylediği belirtildi. Otomobil sürücüsü anneye 690 TL para cezası uygulanırken, Aile Yükümlülüğünü İhlal ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Karabük\'te çocuğun otomobilin bagajında tehlikeli yolculuğu
Kaynak: DHA

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