Karabük'te Hafif Ticari Araç Park Halindeki Otomobile Çarptı

Karabük'te hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Yeşil Mahalle Safir Sokak'ta park halindeki 78 AAU 960 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, hafif ticari aracın park halindeki otomobile arkadan çarpması ve otomobilin savrulması yer alıyor.
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