Karabük\'te hekimler ve sağlık çalışanları İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Karabük'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını basın açıklamasıyla protesto etti.
100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi önünde giydikleri beyaz önlüklerle bir araya gelen hekimler ve sağlık çalışanları adına basın açıklamasını okuyan Sibel Eren, İsrail'in sistematik işgal politikasını, 7 Ekim'den bu yana şiddetini arttırarak sürdürdüğünü söyledi.
Eren, Filistin'in her gün binlerce tır insani yardım malzemesine ihtiyacının olmasına rağmen, günde 3-5 tırın girişine izin verildiğini belirterek, "Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor." dedi.
Meslektaşlarına ve vatandaşlara seslenen Eren, şunları kaydetti:
"Hayatımızın her alanında ve mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Şirketlerin açıkladığı son rakamlardan anlıyoruz ki günlük hayatımızda gösterdiğimiz en ufak boykot çabası, hep birlikte olunca çığ olup büyüyor. Tüm meslektaşlarımıza, zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti, hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Buradan devletimize sesleniyoruz: Filistinli kardeşlerimizin yararına olacak bütün adımları destekliyoruz ve sonuna kadar arkasındayız."
Eren, Filistinlilere güçleri yettiğince destek vermeye hazır olduklarına işaret ederek, "Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz. Sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." ifadelerini kullandı.
Hekimler ve sağlık çalışanları, açıklamanın ardından dağıldı.
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