Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından hız sınırını aştığı anları paylaşan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
İncelemenin ardından ekiplerce tespit edilen araç, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.
Aracın takograf (hızölçer) incelemesini yapan ekipler, sürücünün saatte 150 kilometreye ulaştığını tespit etti.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Hız Sınırını Aşan Sürücüye Para Cezası - Son Dakika
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