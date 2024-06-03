Karabük'te Hız Sınırını Aşan Sürücüye Para Cezası - Son Dakika
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Karabük'te Hız Sınırını Aşan Sürücüye Para Cezası

Karabük\'te Hız Sınırını Aşan Sürücüye Para Cezası

Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası verildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda araç tespit edilerek durduruldu ve yapılan takograf incelemesinde sürücünün saatte 150 kilometre hızla ilerlediği belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine göre toplam 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

03.06.2024 09:53
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Karabük'te azami hız sınırını aştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabından hız sınırını aştığı anları paylaşan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

İncelemenin ardından ekiplerce tespit edilen araç, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde durduruldu.

Aracın takograf (hızölçer) incelemesini yapan ekipler, sürücünün saatte 150 kilometreye ulaştığını tespit etti.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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