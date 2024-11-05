Karabük'te İçme Suyu Arıtma Tesisine Yeniden Başlandı

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Karabük Belediyesi, kuraklık nedeniyle bir süre devre dışı kalan İçme Suyu Arıtma Tesisini son yağışların ardından yeniden hizmete aldı.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan sıcak havanın ve yağış yetersizliğinin, su kaynakları üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirtti.

Karasu kaynağının, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamakta zorlandığına işaret eden Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bu nedenle su kaynaklarımızı korumak adına birtakım önlemler almak durumundaydık. Yağışların ardından kaynak seviyesinin yeterli düzeye ulaşmasıyla Karabük İçme Suyu Arıtma Tesisimiz yeniden hizmete alınmış bulunuyor. Şu anda şebekemize verilen su arıtma tesisimizin çalışmaya başlamasıyla birlikte kireçten arındırılmış durumdadır. Karabük halkına içme suyu sağlama konusunda gerekli adımları atmaktan memnuniyet duyuyoruz. Tüm süreçte gösterdikleri sabır ve destek için Karabük halkına teşekkür ederim. Suyun tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşlardan destek bekliyorum."