Karabük\'te İtfaiye Ekiplerinden Nefes Kesen Tatbikat

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Karabük'te itfaiye ekiplerinden nefes kesen tatbikat

KARABÜK - Karabük'te İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri 16 katlı binadan tatbikat gerçekleştirdi.

Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ergenekon Mahallesi'ndeki 16 katlı binalardan oluşan Kule Park'ta bir tatbikat gerçekleştirdi. Halatla binadan iniş yapan itfaiyeciler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı ve büyük ilgi topladı.

Tatbikatın ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, itfaiye ekipleriyle yemekte bir araya geldi ve onların cesaret dolu çalışmalarını takdir etti. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Sizler, canınızı hiçe sayarak görev yapan kahramanlarsınız. Her birinize, bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum" dedi.