Karabük'te Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.
Program kapsamında Üniversite Mahallesi Sevgi Pınarı Camisi'nde Mevlid-i Şerif okundu.
Daha sonra 5000 Evler Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.
Programlara, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, askeri yetkililer ve emniyet mensupları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Jandarma'nın 187. yılı Karabük'te anıldı - Son Dakika
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