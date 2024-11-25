Karabük merkez ve ilçelerde 2 gün önce başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Keltepe Kayak Merkezi, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kayak merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kent merkezine ise mevsimin ilk karı yağdı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesi de yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı. Tarihi yapıların beyazlar içindeki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.
Tarihi ilçedeki kar manzarası havadan da görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Kar Yağışı ve Tarihi Manzaralar - Son Dakika
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