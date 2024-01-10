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Karabük'te kaybolan şizofreni hastası mezarlıkta sağ bulundu - Son Dakika
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Karabük'te kaybolan şizofreni hastası mezarlıkta sağ bulundu

Karabük'te 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi, mezarlıkta sağ olarak bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Ailesi tarafından polise ihbarda bulunulan Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri çalışma başlattı. Kirendibi, evine 3 kilometre mesafedeki mezarlıkta polis ekipleri tarafından bulundu ve sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

10.01.2024 - 14:57,
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KARABÜK'te, 4 gün önce evden çıkan ve bir daha da haber alınamayan şizofreni hastası Cavit Kirendibi (46), mezarlıkta sağ bulundu. Kirendibi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi 40'ıncı Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan Cavit Kirendibi, 6 Ocak'ta evden ayrıldı. Kirendibi, eve dönmeyince ailesi durumdan endişelenip polise ihbarda bulundu. Kirendibi'nin bulunması için AFAD ve polis ekipleri çalışma başlattı. Kirendibi, bugün saat 01.30 sıralarında evine 3 kilometre mesafedeki 5000 Evler Mezarlığı'nda polis ekipleri tarafından sağ bulundu. Sağlık kontrolü için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Cavit Kirendibi tedavisinin ardından taburcu oldu. (DHA)

Karabük\'te kaybolan şizofreni hastası mezarlıkta sağ bulundu
Kaynak: DHA
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