Karabük'te öğrenciler okula gelemeyen öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü evinin önünde kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te öğrenciler, sağlık sorunları nedeniyle okula gelemeyen sınıf öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü evinin önünde kutladı.
Karabük'te öğrenciler, sağlık sorunları nedeniyle okula gelemeyen sınıf öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü evinin önünde kutladı.
5000 Evler Şehit Özcan Ören İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, sağlık sorunları sebebiyle Öğretmenler Günü'nde okulda bulunamayan öğretmenleri Ümit Çavuş'u unutmadı.
Öğretmenlerine duydukları sevgiyi göstermek isteyen öğrenciler, Çavuş'un evinin önüne gitti.
Durumu fark eden Çavuş, pencereden öğrencilerini selamladı. Öğrenciler ise öğretmenlerini sevinçle karşıladı.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA