Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altında - Son Dakika
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Karabük'te Orman Yangınları Kontrol Altında

Karabük\'te Orman Yangınları Kontrol Altında
29.07.2025 14:49
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Karabük'teki orman yangınları 12 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

KARABÜK merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde çıkan orman yangını, 12 saatte kontrol altına alınırken; Safranbolu ve Ovacık'taki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karabük merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisinde ormanda, dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, Ödemiş, Kale ve Kahyalar köylerinin bazı mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, bu sabah saatlerinde 4 helikopter, 174 araç ve 500 personelin 12 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

HIZI VE ENERJİSİ AZALDI

Diğer yandan Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 23 Temmuz'da çıkan orman yangınlarına, müdahale sürüyor. Yangının yayılma hızının ve enerjisinin azaldığı belirtilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak üzere olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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