Karabük\'te park halindeki aracın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karabük'te park halindeki aracın altına sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin altından kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilin altından çıkarılan kedi, daha sonra araçtan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Karabük'te bir otomobilin altına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin altından kedi sesi duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, aracın altına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan kedi, daha sonra araçtan uzaklaşarak gözden kayboldu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?