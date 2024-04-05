Karabük'te, Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Karabük- Safranbolu kara yolunda dron destekli trafik denetimi yapan ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti.
Denetimde sürücüler, trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında da bilgilendirildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Ramazan Bayramı öncesi dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, kesinleşmiş hapis cezası olan 452 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 551 şahıs olmak üzere toplamda 1003 şahsın yakalandığını ve adli makamlara teslim edildiğini açıkladı. Yakalama oranında geçen yıla göre yüzde 54 artış sağlandığı belirtildi.
Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine gözaltına alınan O.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar bayramlık alışverişi için Gazipaşa Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar kent merkezine inerek mağazalara ve şeker tezgahlarına ilgi gösterdi. Esnaf, yoğun ilginin arife gününe kadar devam etmesini bekliyor.
Malatya'da, Ramazan Bayramı tatilini kent dışında geçirmek için otobüs yolculuğunu tercih eden vatandaşlar, yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası otobüs terminalinde bazı yolcuların bilet bulmakta zorluk çektiği öğrenilirken, otobüs firmaları ek seferler düzenledi. En fazla seferin İstanbul'a yapıldığı belirtildi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Havva Özen, kabir ziyaretine giderken üç çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köpeklerin sahibi gözaltına alındı. Ölen kadının oğlu, köydeki çobanların uyarılara rağmen tedbir almadığını belirterek yetkililerden gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?