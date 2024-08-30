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Karabük'te sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezi ve Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı, bazı yollarda göçükler oluştu. Su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Zonguldak Caddesi'ndeki alt geçitte oluşan su birikintisi nedeniyle mahsur kalan bazı araçlar, AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarıldı. Ulaşıma kapatılan yolda biriken suyun tahliyesi için Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi 79. Cadde'de de 5 katlı bir apartmana yıldırım isabet etti.

Yıldırım nedeniyle apartmanın birinci katının mutfak kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Bina içindeki duman nedeniyle dışarıya çıkamayan üst kattakiler, merdivenli itfaiye aracıyla tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.