Karabük\'te Su Tankeri ve Tohum Ekimi Etkinliği

Karabük'te su tankeri dağıtım töreni ve kızılçam tohum ekimi etkinliği gerçekleştirildi.

Cemaller orman deposunda yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Orman yangınlarına karşı köylere 20 yangın tankerinin dağıtıldığı törende konuşan Karabük Valisi Oktay Çağatay, geçen yıl kentte 61 orman yangını çıktığını söyledi.

İlde yazın orman içi sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını belirten Çağatay, "Ormanda Karabük'te 40 derece sıcaklık muazzam bir rakam. Bu da şu anlama geliyor, tedbirli olmalıyız. Geçmiş yangınlarda herkes cansiperane çalışmışlar, herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya da doğal afetlerin kardeşlik hukukunu artırdığını ifade etti.

Herkesin omuz omuza verip yazın çıkan orman yangınlarında mücadele ettiğini anlatan Çetinkaya da, "Hamdolsun en az zayiatla yangınları atlattık. Türkiye kuraklık haritasında Karadeniz'deki tek alan bu bölge. Bu da bize şunu gösteriyor ki herkes bir dikkatliyse biz 10 dikkatli olacağız. Hep beraber bu ormanları korumak Karabüklülerin birinci vazifesi." diye konuştu.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ise orman yangınlarının, sadece ağaçları değil, toprağı, suyu, havayı ve en önemlisi geleceği tehdit eden büyük bir afet olduğunu kaydetti.

Geçen yıl Karabük'te yaşanan yangınlarda 6 bin 875 hektarlık alanın etkilendiğini belirten Keskin, yeşil vatanın ağır bir sınavdan geçtiğini dile getirdi.

Keskin, zorlu süreçte alevlerin karşısına canını siper eden orman kahramanlarına, yangın gönüllülerine, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve millete yürekten teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bizler orman teşkilatı olarak Cumhuriyet tarihimizin en güçlü hava ve kara filosu, son teknoloji ekipmanlarımız ve tecrübemizle yangınlara karşı hazırız. Ancak şunu açıkça ifade etmek isterim ki bu mücadele sadece orman teşkilatının değil, 85 milyonun ortak mücadelesidir. Çünkü asıl başarı yangını söndürmek değil, yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik binlerce ağacı, sayısız canlıyı ve yılların emeğini yok edebilmektedir."

Törenin ardından Kamış köyü Aşağıyaka Mahallesi'nde, yangın sonrası temizlenen alanda tohum ekimi yapılarak yanan bölgelerin yeniden yeşertilmesi için çalışma yapıldı.

Törene, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ile ilgililer katıldı.