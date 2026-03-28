Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 2022 yılından bu yana kapalı olan McDonald's, Ukrayna'nın güneyindeki liman kenti Mykolaiv'de kapılarını yeniden açtı. 4 yılı aşkın bir aranın ardından gerçekleşen bu geri dönüş, kent sakinleri tarafından büyük bir coşku ve sevinçle karşılandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, KARNAVAL HAVASI ESTİ

Savaşın izlerini taşıyan kentte, restoranın açılışı adeta bir karnaval havasına büründü. Açılış saatinden çok önce restoran önünde uzun kuyruklar oluşturan Mykolaivliler, sevdikleri lezzetlere kavuşmanın heyecanını yaşadı. Açılış kutlamalarına katılan Mickey Mouse kostümlü bir maskot, özellikle çocukların ve gençlerin ilgi odağı oldu. Kent sakinleri bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"NORMALLEŞME YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Restoranın yeniden açılması, sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda kentte normalleşme yolunda atılmış umut verici bir adım olarak görüldü. Mykolaiv sakinleri, "Bu sadece bir restoran açılışı değil, savaşın zorluklarına rağmen hayatın devam ettiğinin ve güzel günlerin geri döneceğinin bir kanıtı. Bizim için büyük bir moral oldu" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

KLASİK MENÜ GERİ DÖNDÜ

Videoda, restoran çalışanlarının da aynı heyecanı paylaştığı görülüyor. Menüde, McDonald's'ın klasikleşmiş lezzetleri yer alıyor. Bir çalışanın tepsisinde, McMuffin tarzı bir sandviç, orta boy patates kızartması ve içecek ile iki adet sosun bulunduğu bir menüyü servis etmeye hazırladığı anlar, özlenen lezzetlerin geri döndüğünü müjdeledi.

4 YILLIK HASRET SONA ERDİ

McDonald's, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasıyla birlikte ülke genelindeki faaliyetlerini askıya almıştı. Mykolaiv'deki restoranın yeniden açılması, şirketin Ukrayna'daki kademeli geri dönüş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. 4 yıl boyunca kapalı kalan restoranın yeniden hizmete girmesi, kentte savaş öncesi döneme ait sıcak anıların canlanmasını sağladı.