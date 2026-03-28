Pakistan: İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı\'ndan geçişine izin verdi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla patlak veren Orta Doğu'daki savaş devam ederken, Pakistan’dan Tahran tarafından fiili olarak geçişlere kapalı tutulan Hürmüz Boğazı’na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

İRAN, 20 PAKİSTAN GEMİSİNİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİNE İZİN VERDİ

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin, Pakistan bayraklı 20 geminin daha Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin vermeyi kabul ettiğini ve günde 2 geminin boğazdan geçeceğini bildirmekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun İran tarafından yapılmış "yapıcı bir jest" olduğunu vurgulayan Dar, "Bu, barış habercisidir ve bölgede istikrarın sağlanmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Dar, "Diyalog, diplomasi ve böylesine güven tesis edici adımlar, ileriye dönük yegane adımlardır." görüşünü paylaştı.

ETİKETLEDİĞİ İSİMLER DE İLGİNÇ

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, paylaşımında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'u etiketledi.

DEVRİM MUHAFIZLARI ORDUSU, HÜRMÜZ BOĞAZI'NI BAZI GEMİLERİN GEÇİŞİNE KAPATMIŞTI

ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına karşılık İran'ın misilleme saldırıları devam ederken Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı ABD ve İsrail ile müttefikleriyle bağlantılı gemilerin geçişine kapatmıştı. İran donanması, Boğaz'dan geçmeye çalışan bazı gemileri, füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da dün, "Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD-İsrail ve destekçileriyle bağlantılı gemilerin vurulacağı" uyarısını yinelemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.