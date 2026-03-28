Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı

28.03.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin konutuna düzenlenen saldırının ardından Kuzey Irak’taki askeri hareketlilik devam ediyor. Kerkük Havalimanı'ndaki İran destekli Haşdi Şabi karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Irak'ın kuzeyinde yer alan Kerkük Havalimanı'nda yer alan ve İran destekli Haşdi Şabi'ye ait olan Kuzey ve Doğu Dicle Operasyonlar Komutanlığı karargahına yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kim tarafından düzenlendiği bilinmeyen saldırı sonrası karargahtan yoğun dumanlar yükseldi. Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. ABD ordusu, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından sık sık Irak'ta İran'a yakın Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılar düzenliyor.

BARZANİ’NİN KONUTUNA SALDIRI

Öte yandan bu saldırıdan kısa bir süre önce Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani’nin  Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendiği bildirilmişti.

IRAK HAVA SAHASI 3 GÜN DAHA KAPALI

ABD- İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı. Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00'ye kadar geçerli olacağı belirtildi. Irak, 28 Şubat'ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine uçuşlara kapattığını duyurmuştu. Bu süre daha sonra birkaç defa daha uzatılmıştı.

Kaynak: AA/ İHA

Neçirvan Barzani, Haşdi Şabi, İsrail, Irak, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Van Dijk’tan Galatasaray’a olumlu sinyal Van Dijk'tan Galatasaray'a olumlu sinyal
Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti Müttefikler arasına kara kedi girdi, Vance ile Netanyahu telefonda restleşti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz

20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 22:08:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.