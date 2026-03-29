Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi

29.03.2026 00:29
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya’nın Orta Doğu’daki ABD güçlerinin hedef alınmasına yardımcı olmak amacıyla İran ile istihbarat paylaşımı yaptığından emin olduğunu belirtirken, "İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi. Öte yandan Zelenski’nin paylaştığı Ukrayna istihbaratına ait bir rapor özetinde, Rus uydularının Orta Doğu ülkelerinde bulunan birçok üssü görüntülediği iddia edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Katar’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında verdiği bir mülakatta Rusya’nın Orta Doğu’daki savaşta İran’a yardımcı olduğunu ileri sürdü.

“RUS UYDULARI İNCİRLİK DAHİL ORTA DOĞU'DAKİ BİRÇOK ÜSSÜ GÖRÜNTÜLEDİ” İDDİASI

Rusya’nın Orta Doğu genelinde ABD güçlerinin hedef alınmasına yardımcı olmak için İran’a istihbarat sağladığını savunan Zelenski, "Bence İranlılara yardım etmek Rusya’nın çıkarına. İranlılar ile bilgi paylaştıklarına inanıyorum. Bunu biliyorum. İranlılara yüzde yüz yardım ediyorlar" dedi.

Zelenski’nin mülakat sırasında paylaştığı Ukrayna istihbaratına ait bir rapor özetinde, Rus uydularının 20, 23 ve 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü'nün fotoğraflarını aldığı bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca, 24 Mart’ta Hint Okyanusu’ndaki Chagos Adaları’nda bulunan ABD-İngiltere üssü Diego Garcia, Kuveyt’teki Kuveyt Uluslararası Havalimanı ve bir petrol sahası bölgesinin; 25 Mart’ta Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nün; 26 Mart’ta ise Suudi Arabistan’daki Shaybah petrol ve gaz sahası, Türkiye’deki İncirlik Hava Üssü ve Katar’daki El-Udeid Hava Üssü’nün görüntülendiği iddia edildi.

"ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜNTÜ ALMALARI SALDIRACAKLARI ANLAMINA GELİR"

Zelenski, Ukrayna’nın tecrübelerinin Rusya’nın belirli noktalardan art arda fotoğraflar almasının bir saldırı planına işaret ettiğini söyledi. Zelenski, "Eğer bir kez görüntü alıyorlarsa, hazırlık yaptıklarını, ikinci kez görüntü alıyorlarsa bunun bir saldırı simülasyonu olduğunu anlıyoruz. Eğer üçüncü kez oluyorsa bu, bir ya da iki gün içinde saldıracakları anlamına gelir" dedi. Ukrayna istihbarat raporu, Rus uydu görüntülerine dair bir kanıt içermedi ve Ukrayna’nın bu bilgiye nasıl ulaştığına ilişkin bir veri de sağlamadı.

"PUTİN BU SAVAŞTAN İSTİFADE EDİYOR"

Mülakatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu’daki savaşın uzun sürmesini umut ettiğine inandığını söyleyen Zelenski Ukrayna lideri, Rusya’nın artan petrol fiyatları ve ABD’nin Rus petrolüne uygulanan yaptırımları geçici olarak kaldırmasına işaret ederek, "Putin bu savaştan istifade ediyor. Hem de çok istifade ediyor" şeklinde konuştu. Zelenski, "Eğer yaptırımlar kaldırılırsa Putin çok daha fazla para elde edecek ve bu parayı silahlara yatıracak" ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERELER TÜRKİYE VEYA İSVİÇRE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILABİLİR"

Rusya ile ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen barış görüşmelerine de değinen Zelenski, Ukrayna’nın Rusya ve Belarus haricinde her ülkede görüşmelere katılmaya hazır olduğunu ifade ederek müzakerelerin Türkiye veya İsviçre’nin ev sahipliğinde yapılmasının mümkün olduğunu söyledi. Zelenski, "Engelleme, gecikme ya da ertelemeye başvuran taraf biz olmayacağız. Bu nedenle Rusya ve Belarus hariç her yerde görüşmeye hazırız" dedi.

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın geleceğini düşünüp düşünmediği sorusuna cevabında bir anlığına tereddüt eden Zelenski, "Umuyorum" cevabını verdi. Zelenski, "ABD’nin politikasını biliyorsunuz. ABD’yi daha fazla düşünüyorlar. Tabii bu anlaşılır bir şey. Bunu anlıyoruz ve Amerikan tarafı da bu hususta oldukça açık" şeklinde konuştu.

PRENS SULTAN ÜSSÜ 26 MART’TA VURULMUŞTU

Zelenski’nin açıklamasında değindiği, Amerikan ve Suudi güçlerine ev sahipliği yapan Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Üssü, 26 Mart tarihinde İran tarafından vurulmuş ve saldırıda Amerikan askeri personelinden yaralananlar olduğu açıklanmıştı.

Daha önce ABD basını da konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir haberde Rusya’nın İran’a Orta Doğu’daki ABD güçlerinin lokasyonu konusunda istihbarat sağladığı iddiasını paylaşmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Perşembe günü Fransız basınına yaptığı açıklamada, İran ile istihbarat paylaşımında bulundukları iddiasını reddetmişti. Diğer yandan Lavrov, ülkesinin İran’a uzun süren askeri ittifakları çerçevesinde askeri ekipman gönderdiğini teyit etmişti. 

Kaynak: İHA

    Yorumlar (1)

  Mustafa Aydın Sayın:
    bunu birazcık adam sanmıştım anladım ki soytarı rolünden bir türlü çıkamıyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
