Döşemealtı'nda Midibüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
Döşemealtı'nda Midibüs Kazası: 16 Yaralı

Döşemealtı\'nda Midibüs Kazası: 16 Yaralı
27.03.2026 23:29
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan midibüs devrildi, 16 kişi yaralandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde infaz koruma memurlarını taşıyan servis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 16 personel yaralandı.

Antalya'da Cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı

Edinilen bilgilere göre, mesai çıkışı vardiya değişimi yapan cezaevi personelini taşıyan 07 C 4119 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

16 İNFAZ KORUMA MEMURU YARALANDI

Kazada yaralanan 16 infaz koruma memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Antalya'da Cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı

KAZANIN NEDENİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, kazanın aracın önüne çıkan başka bir araç nedeniyle meydana geldiğini belirtti. Tabar, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ciddi bir hayati risk bulunmadığını ifade etti.

BAKAN GÜRLEK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirterek yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Gürlek, yaralanan 16 personelin Antalya'daki çeşitli hastanelere sevk edildiğini ve hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını vurguladı.

Kazayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Döşemealtı'nda Midibüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika

SON DAKİKA: Döşemealtı'nda Midibüs Kazası: 16 Yaralı - Son Dakika
