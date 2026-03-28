Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var

28.03.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de savaş karşıtı sesler yükselirken, Tel Aviv'de düzenlenen protestoya polis müdahalesi damga vurdu. İran'a yönelik saldırılara tepki göstermek için toplanan kalabalık, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle dağıtıldı. Göstericiler, Netanyahu ve Trump'ı savaş suçlusu ilan etti.

Tel Aviv'de yüzlerce kişi, İsrail'in İran ve bölgedeki askeri operasyonlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Savaş karşıtı gösteriye İsrail polisi müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HABİMA MEYDANINDA PROTESTO

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Tel Aviv'in sembolik noktalarından Habima Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar ile Gazze ve Batı Şeria'daki politikaları protesto etti.

Megafonlarla slogan atan, Gazze'deki saldırılara ve İran'a yönelik operasyonlara tepki içeren pankartlar taşıyan göstericiler Netanyahu ve Trump'ı savaş suçlusu ilan etti.

MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Gösteriye Filistin asıllı İsrailli milletvekili Eymen Avde ile İsrailli milletvekili Ofer Cassif de katıldı.

Cassif, polis müdahalesi sırasında yaptığı açıklamada, yaşananların uzun süredir uyarısını yaptıkları sürecin bir sonucu olduğunu belirterek, "Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'daki politikalar ve bölgedeki savaşlar birbiriyle bağlantılı" dedi.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

İsrail polisi, gösterinin "toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle dağılması yönünde anons yaptıktan kısa süre sonra protestoculara müdahale etti.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbede yaklaşık bir saat sürdü. Müdahale sırasında bazı protestocular gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI AÇIKLANDI

Polis, Tel Aviv'deki protestoda 13 kişinin gözaltına alındığını, aynı saatlerde Hayfa'da düzenlenen gösteride ise 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"BU SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

İsrail Milletvekili Ofer Cassif, İran'a yönelik saldırıların ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Cassif, İsrail toplumunun büyük bölümünün savaşı desteklemesini ise "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

PROTESTOCULARDAN SERT TEPKİLER

Göstericilerden bazıları, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini savundu.

Protestoya katılan bir İsrailli, "Bu savaşın tek kazananı siyasi liderler. Biz savaşa, işgale karşıyız" dedi.

ANKETLER FARKLI SONUÇLAR VERİYOR

Öte yandan Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün (INSS) anketine göre, İsraillilerin yüzde 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Tel Aviv, Güncel, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
4 yıldır süren savaşta bir ilk Putin zor durumda 4 yıldır süren savaşta bir ilk! Putin zor durumda
Raphinha’da korkulan oldu Raphinha'da korkulan oldu
İspanya, Sırbistan’ı güle oynaya yendi İspanya, Sırbistan'ı güle oynaya yendi
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş
İşte futbol bu 7 gollü düellonun galibi Almanya İşte futbol bu! 7 gollü düellonun galibi Almanya

22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 23:51:21. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.