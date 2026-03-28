Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var

Tel Aviv'de yüzlerce kişi, İsrail'in İran ve bölgedeki askeri operasyonlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Savaş karşıtı gösteriye İsrail polisi müdahale ederken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HABİMA MEYDANINDA PROTESTO

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Tel Aviv'in sembolik noktalarından Habima Meydanı'nda toplandı.

Protestocular, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılar ile Gazze ve Batı Şeria'daki politikaları protesto etti.

Megafonlarla slogan atan, Gazze'deki saldırılara ve İran'a yönelik operasyonlara tepki içeren pankartlar taşıyan göstericiler Netanyahu ve Trump'ı savaş suçlusu ilan etti.

MİLLETVEKİLLERİ DE KATILDI

Gösteriye Filistin asıllı İsrailli milletvekili Eymen Avde ile İsrailli milletvekili Ofer Cassif de katıldı.

Cassif, polis müdahalesi sırasında yaptığı açıklamada, yaşananların uzun süredir uyarısını yaptıkları sürecin bir sonucu olduğunu belirterek, "Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'daki politikalar ve bölgedeki savaşlar birbiriyle bağlantılı" dedi.

POLİS SERT MÜDAHALE ETTİ

İsrail polisi, gösterinin "toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği" gerekçesiyle dağılması yönünde anons yaptıktan kısa süre sonra protestoculara müdahale etti.

Göstericilerle polis arasında çıkan arbede yaklaşık bir saat sürdü. Müdahale sırasında bazı protestocular gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI AÇIKLANDI

Polis, Tel Aviv'deki protestoda 13 kişinin gözaltına alındığını, aynı saatlerde Hayfa'da düzenlenen gösteride ise 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

"BU SAVAŞ KİMSENİN ÇIKARINA DEĞİL"

İsrail Milletvekili Ofer Cassif, İran'a yönelik saldırıların ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu belirterek, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Cassif, İsrail toplumunun büyük bölümünün savaşı desteklemesini ise "üzücü ve hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

PROTESTOCULARDAN SERT TEPKİLER

Göstericilerden bazıları, Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini savundu.

Protestoya katılan bir İsrailli, "Bu savaşın tek kazananı siyasi liderler. Biz savaşa, işgale karşıyız" dedi.

ANKETLER FARKLI SONUÇLAR VERİYOR

Öte yandan Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nün (INSS) anketine göre, İsraillilerin yüzde 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.