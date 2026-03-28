İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları

28.03.2026 00:09
İran İsrail'e yönelik yeni misilleme saldırılarını gerçekleştirdi. Tel Aviv başta olmak üzere pek çok şehre İran füzeleri düşerken, patlamaların ardından yangınlar çıktı.

İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İRAN, İSRAİL'İ BİR KEZ DAHA VURDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Ardından Tel Aviv'in yanı sıra birçok şehre İran füzeleri düştü. Patlamaların ardından birçok noktada yangın çıktı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran'ın attığı füzelerden bir tanesinin çok başlıklı olduğunu öne sürerken bir diğer füzenin açık alana isabet ettiğini aktardı.

FÜZELER ENGELLENEMEDİ

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise Tel Aviv'e yönelen çok başlıklı füzenin engellenemediği ve füze parçalarının isabet kaydettiği kaydedildi. İran füzelerinin hasara yol açıp açmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre misilleme nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İşte İran'ın son misilleme saldırılarından görüntüler:

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    bir ölür bin diriliriz biz Müslümanlar şehadet den onur duyarız . 1 0 Yanıtla
  • 4w4wvttvdy 4w4wvttvdy:
    mission completed… 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı Leyla Alaton’a büyük şok Emanet ettiği şirketi boşalttılar İş insanı Leyla Alaton'a büyük şok! Emanet ettiği şirketi boşalttılar
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı İşte sonuç Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu Hürmüz’e alternatif geliyor Suudi Arabistan tüm dünyaya duyurdu! Hürmüz'e alternatif geliyor
Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü Hatay’da Şiddetli Yağış Yolları Göle Döndürdü
Yürek yakan karar Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü Yürek yakan karar! Babasının tüm itirazlarına rağmen ötenaziyle öldü
İzmir’de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti İzmir'de 2 çocuğunun annesi eski eşini öldürüp, intihar etti
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Bilecik’te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Bilecik'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor

23:40
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası’na katılacak ülkeyi tahmin etti
Yapay zeka, Kosova-Türkiye maçında Dünya Kupası'na katılacak ülkeyi tahmin etti
23:22
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
Brent petrolün fiyatı rekor kırdı
22:49
Bakan Fidan’dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
Bakan Fidan'dan Hürmüz uyarısı: Kriz uzarsa İran karşıtı geniş bir koalisyon oluşur
22:47
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
A Milli Takımımız tarihi maçı bu stadyumda oynayacak
22:31
MHP’de İzzet Ulvi Yönter depremi Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
MHP'de İzzet Ulvi Yönter depremi! Genel Başkan Yardımcılığını bıraktı
22:05
Beşiktaş’ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı ile ayrılık kapıda
21:31
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
21:29
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
21:00
İran’dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara “derhal terk edin“ çağrısı
İran'dan misilleme uyarısı: 6 çelik fabrikası hedefte, çalışanlara "derhal terk edin" çağrısı
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 00:27:40.
