Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı

29.03.2026 01:22
Avustralya'da etkili olan şiddetli rüzgâr ve toz fırtınası, gökyüzünü kızıl bir örtüyle kapladı. Carnarvon kasabasında yaşanan doğa olayı, görüş mesafesini düşürürken gündüzü adeta geceye çevirdi ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları gökyüzünün kıpkırmızı olmasını "Kıyamet alameti" olarak yorumladı.

Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletine bağlı Carnarvon kasabası, tropikal sistemin etkisiyle oluşan şiddetli toz fırtınasına sahne oldu. Kuvvetli rüzgârların tonlarca kırmızı toprağı havaya kaldırmasıyla gökyüzü adeta kızıl renge büründü. Görüntü adeta bir film sahnesinden fırlamış etkisi yarattı.

SİKLON ETKİSİYLE OLUŞTU

Yetkililere göre olay, bölge açıklarında etkili olan tropikal siklonun yarattığı güçlü rüzgârların, kurak arazilerden büyük miktarda tozu sürüklemesiyle meydana geldi.

Rüzgârın etkisiyle yükselen toz bulutu, kısa sürede kasabanın üzerini kapladı.

GÜNDÜZ KIZIL BİR GECEYE DÖNDÜ

Görgü tanıkları, birkaç dakika içinde görüş mesafesinin ciddi şekilde düştüğünü ve gün ortasında havanın karardığını belirtti.

Kırmızı tozun yoğunluğu nedeniyle gökyüzü kan kırmızı bir renge büründü. Film sahnelerini andıran doğa üstü olayda ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Yetkililer, toz fırtınası sırasında sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yaparken, bazı bölgelerde günlük hayatın kısa süreliğine durma noktasına geldiği aktarıldı.

BÖLGEDE SIK GÖRÜLEN BİR DOĞA OLAYI

Uzmanlar, Batı Avustralya'nın kurak yapısı nedeniyle bu tür toz fırtınalarının zaman zaman görülebildiğini ancak siklon etkisiyle oluşan bu büyüklükteki olayların daha nadir olduğunu belirtiyor.

Hava Durumu, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kıyamet alameti gibi, Avustralya'da gökyüzü kan kırmızıya boyandı - Son Dakika
