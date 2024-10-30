Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kartaltepe Mahallesi Kılıçarslan Caddesi'nde Ayhan B. (34) idaresindeki 78 AAV 992 plakalı otomobil, Yılmaz S. (41) yönetimindeki 78 AAT 328 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 78 AAV 992 plakalı otomobilde bulunan Nurcan B. (39), Muhammed Ali B. (10), Zeynep Betül B. (8) ve Enes Eymen B. (5) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?