Karabük'te meydana gelen 3 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
E.K. idaresindeki 06 EDZ 389 plakalı motosiklet, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan N.D'ye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi İncekaya Caddesi'ndeki kazada da A.E'nin kullandığı 78 SF 700 plakalı otomobil, park halindeki 3 araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eskipazar ilçesinde de Arslanlar köyü Tarla içi mevkisinde hareket eden traktörün el frenini çekmeye çalışan R.Ç. (62), aracın altında kaldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Üç Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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