Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İl genelinde düzenlenen 7 operasyonda 11 zanlı yakalandı. Aramalarda, 53,71 gram reçine esrar, 1148 sentetik ecza hap, 2 peçeteye emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?