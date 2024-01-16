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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karabük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda şüphelenilen şahısların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
16.01.2024 - 12:50,
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.K, E.S. ve A.G'nin üstleri ve araçlarında yapılan aramada 51 sentetik ecza ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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