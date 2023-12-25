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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 5,6 gram sentetik uyuşturucu, 20,38 gram marihuana ve diğer uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheliden 1\'i Tutuklandı
25.12.2023 - 16:51,
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Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri kapsamında 22-24 Aralık'ta il merkezinde üç ayrı operasyon düzenledi.

Ankara yolu Bölge Trafik Uygulama Noktasında durumundan şüphelenilen U.O'nun görevlilerce yapılan araç ve üst aramasında, 4,05 gram esrar, 3,55 gram sentetik uyuşturucu, sigara vaziyetinde 2 esrar, kılıç ve satır ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

İlde faaliyetleri tespit edilen B.Y, D.E.Ö, M.Ö, E.C.D'nin 100. Yıl Mahallesi'nde konakladıkları pansiyonda ve araçlarında yapılan aramada 8 paket halinde 5,6 gram sentetik uyuşturucu ve 7 sentetik ecza yakalandı.

Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğer zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Karabük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise durumundan şüphelenilen M.H.O'nun yapılan üst aramasında 42 sentetik ecza ve 20,38 gram marihuana ele geçirildi.

Kaynak: AA
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