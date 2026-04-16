Karabük'te Yaban Hayvanları Fotokapanla Görüntülendi

Karabük'te yaban hayvanları fotokapanla kaydedildi.

Ovacık ilçesinde yaban hayatını izlemek isteyen bir kişi, evinin yakınlarındaki ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.

Domuz ve kurt gibi yaban hayvanlarının sık sık kayda alındığı bölgede, nesli tehlike altında bulunan vaşak da görüntülendi.

Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, vaşak, tavşan ve domuzların bölgede dolaşması yer alıyor.