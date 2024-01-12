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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Karabük'ün il merkezi ve ilçelerinde gece başlayan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışının etkisiyle Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük-Bartın kara yolunun Ahmetusta Geçidi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü. Trafik ve Karayolları ekipleri, kar yağışına karşı önlem aldı.

Karabük\'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
12.01.2024 - 17:31,
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Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.

Kaynak: AA
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