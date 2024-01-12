16:11 • •
Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
İl merkezi ve ilçelerde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Trafik ve Karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yolunda kar yağışına karşı önlem aldı.
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